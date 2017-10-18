مدرب نابولي: مانشستر سيتي بمستوى برشلونة وريال مدريد

قال مدرب نابولي الإيطالي ماوريتسيو ساري، إنه يعتقد أن مانشستر سيتي بات الآن على نفس مستوى برشلونة وريال مدريد، ويستطيع مواصلة مشواره نحو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

وقدم سيتي عرضاً هجومياً رائعاً في أول 20 دقيقة، وتقدم بهدفين أمام نابولي في إستاد الاتحاد بمدينة مانشستر، لكنه عانى بعد ذلك أمام الفريق الإيطالي، الذي فاز بكل مبارياته في الدوري المحلي، قبل أن يخرج منتصراً 2-1 بصعوبة.

ورداً على سؤال عما إذا كان شعر أن سيتي على نفس مستوى عملاقي إسبانيا، وبوسعه إحراز اللقب القاري قال ساري: “نعم أظن ذلك”.

وأضاف: “إنه يملك تشكيلة غير عادية، ويملك إمكانيات بدنية وفنية وخططية مذهلة، وإذا حافظ على مستواه فإن بوسعه مواصلة المشوار”.

ويتصدر سيتي المجموعة السادسة في دوري الأبطال برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، كما يتصدر الدوري الإنجليزي بـ7 انتصارات في أول 8 جولات.

ولم يخسر فريق بيب غوارديولا في آخر 18 مباراة في كل المسابقات، وحقق الفوز خلالها 14 مرة، ومنذ خسارته 1-2 أمام آرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل سيتي هدفين في أول 13 دقيقة بواسطة رحيم سترلينغ وغابرييل جيسوس، وبدا أن الفريق سيخرج بانتصار كبير، لكن نابولي تعافى، وقال ساري إنه سعيد برد فعل لاعبيه.

وأضاف: “يجب تقسيم المباراة إلى قسمين يضم أول 25 دقيقة، وآخر يضم باقي المباراة. يستحق المنافس الإشادة على طريقة بدء المباراة وأسلوبه الفني وسرعته، وتحركاته كانت رائعة، لكن في الوقت ذاته فإننا لم نفرض الضغط الكافي”.

وتابع: “كل التحية للاعبين على الخروج من هذا الموقف أمام فريق يدمر كل من يقف أمامه. أشعر ببعض المرارة من النتيجة، لكننا أظهرنا أن بوسعنا التنافس على هذا المستوى”.

وحصل نابولي على ركلتي جزاء وأهدر دريس ميرتنز الأولى، بينما سجل أمادو دياوارا هدف فريقه الوحيد من الركلة الأخرى.