مدرب نابولي يتوعد مانشستر سيتي !

قال مدرب نابولي الإيطالي، ماوريتسيو ساري، إن فريقه فخور بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أنه ليس من الإنصاف وصف هذه المشاركة بأنها مصدر تشتيت، متراجعاً بذلك عن تصريحات سابقة له عن المسابقة.

ومنح ساري لاعبي الوسط ألان وجورجينيو‭ ‬راحة بعد المباراة التي خسرها فريقه 1-2 في وقت سابق من الشهر الجاري أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال، قائلاً إن الأولوية بالنسبة له هي المباراة التالية في الدوري المحلي أمام إنتر.

وبرر ساري تصريحاته السابقة بالقول إنه كان يتوقع فوز الفريق الإنجليزي بباقي مباريات المجموعة السادسة في كل الأحوال، ليترك نابولي يصارع شاختار دونيتسك الأوكراني على بطاقة التأهل الثانية لدور 16 في المجموعة.

ويستضيف نابولي متصدر الدوري الإيطالي مباراة العودة أمام مانشستر سيتي، الأربعاء، لكن ساري قال هذه المرة إنه سيتعامل مع المباراة على أنها تمثل أولوية بالنسبة له.

وقال ساري بعد الفوز 3-1 على ساسولو في الدوري أمس الأحد: “هل نرى أن دوري أبطال أوروبا مصدر تشتيت لنا؟ إنه من الخطأ قول ذلك.. نحن فخورون بالمشاركة في المسابقة.. نحن نتكلم عن أهم مسابقة في أوروبا”.

وأضاف: “من الطبيعي أيضاً أن ينصب تركيز اللاعبين أكثر على المسابقة التي يحظون فيها بفرصة أكبر، لكن يجب علينا تحدي أنفسنا في مواجهة أفضل الفرق”.

وأضاف: “المشاركة في المسابقة مدعاة للفخر، رغم أننا ندرك أن فرصتنا للفوز باللقب ضئيلة.. لكن وصف مشاركتنا بأنها تشتيت غير لائق”.

وقدم نابولي بداية قوية في الدوري الإيطالي محققاً 31 نقطة من إجمالي 33 نقطة، بينما يطارده على صدارة الترتيب إنتر ويوفنتوس ولاتسيو.

وأضاف ساري: “هذا بالتأكيد لقاء صعب، لكنه يمثل تحدياً كبيراً في الوقت نفسه.. أعتقد أن مانشستر سيتي كان خلال الشهرين أو الـ3 الماضية أقوى فريق في أوروبا”.

وتابع: “نريد أن نواجهه بفريق قوي.. رغم أننا ندرك مدى صعوبة تحقيق الفوز.. لكننا نؤمن بقدرتنا على ذلك.. وسنؤدي مباراة كبيرة”.