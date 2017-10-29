مدرب يوفنتوس: حان الوقت أمام هيغواين ليظهر كامل قدراته

يرى مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، أن الوقت حان أمام مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين ليظهر كامل قدراته، بعدما سجل هدفين في الفوز 2-0 على ميلان، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ورغم سجله التهديفي الممتاز على مدار مسيرته، لا يزال لدى المهاجم الأرجنتيني (29 عاماً) نزعة للأداء بشكل جيد بين الحين والآخر فقط، ويعتقد منتقدوه أنه توارى هذا الموسم في ظل مواطنه باولو ديبالا.

وأحرز هيغواين 4 أهداف فقط في أول 10 مباريات ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم، مقابل 11 هدفاً لديبالا.

وقال أليغري، الذي يحل فريقه ضيفاً على سبورتنغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء: “هيغواين بحاجة فقط لأن يصبح في شكل أفضل. خلال فترة التوقف الأخيرة تدرب جيداً جداً واليوم قدم مباراة مذهلة”.

وأضاف: “لا يجب أن يتوقف هنا.. هذه يجب أن تكون نقطة انطلاق بالنسبة له. إنه واحد من أفضل مهاجمي العالم ونحن محظوظون بأنه يلعب معنا”.

وسجل هيغواين 101 هدف في 153 مباراة بالدوري الإيطالي مع نابولي ويوفنتوس، وأحرز 36 هدفاً، وهو رقم قياسي مع نابولي في موسم 2015-2016 قبل انتقاله لـ”السيدة العجوز”.

وقبل ذلك سجل المهاجم الأرجنتيني 107 أهداف في الدوري مع ريال مدريد، وهو واحد من لاعبين اثنين فقط، بجانب زلاتان إبراهيموفيتش، أحرزا أكثر من 100 هدف في اثنين من بطولات الدوري الـ5 الكبرى في أوروبا.

وتابع أليغري في تقييم صريح لهيغواين: “يجب أن يؤمن غونزالو بقدراته أكثر لأنه يمتلك إمكانات هائلة.. في بعض الأحيان يعيش على أمجاده السابقة.. وهذا ليس أمراً جيداً بالنسبة له أو لنا. يجب أن يطلب المزيد من نفسه”.

وقال هيغواين: “لا أريد الرد على المنتقدين.. أود فقط مساعد الفريق وهذه الأهداف من أجل كل من يؤمن بقدراتي وليس للآخرين”.

والفوز في لشبونة الثلاثاء سيضمن ليوفنتوس تقريباً التأهل لدور الـ16 في دوري الأبطال.

ويحتل يوفنتوس وصيف البطل الموسم الماضي المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط خلف برشلونة، بينما يأتي سبورتنغ في المركز الثالث بـ3 نقاط.

وقال أليغري: “إذا لعبنا مثل الليلة سيكون لدينا فرصة جيدة في الفوز، مع الوضع في الاعتبار أنها مباراة من نوع مختلف”.

وأضاف: “نريد ضمان التأهل الثلاثاء حتى نستطيع التركيز على الدوري”.