مدرب يوفنتوس: لا نفكر بالثأر من ميلان !

شدد المدير الفني لفريق يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري على أهمية المواجهة المرتقبة أمام ميلان في مباراة كأس السوبر الإيطالي، التي تقام، اليوم الجمعة، على ملعب نادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة، متمنياً أن يكون اللقب من نصيب فريقه.

وقال أليغري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد تمهيداً للمباراة: “نحن في وضع جيد، ليس لدينا رغبة في الثأر بل سنتعامل مع المواجهة باعتبارها مباراة واحدة تحسم الكأس، وأعتقد أن التواضع شيء مهم للغاية”.

وأضاف مدري يوفنتوس: “الأداء الجيد ضروري من أجل حسم المباريات النهائية، ومواجهات يوفنتوس وميلان دائماً ما تحمل قيمة كبيرة نظراً للتوازن الكبير بين الفريقين، وأتوقع مباراة معقدة وصعبة غداً.. أدركنا من خلال الخسارة التي تلقيناها هذا الموسم أمام ميلان (في الدوري الإيطالي) أننا ارتكبنا خطأ دفاعياً في الوقت الحاسم، والوضع سيكون مشابهاً في مباراة الغد، إذ ستتضمن دقائق حاسمة نتمنى أن تكون لصالحنا”.

وتابع أليغري: “المباراة حاسمة للقب وكل الاحتمالات واردة ويجب أن نكون مستعدين”.

وبشأن تأخر وصول فريق ميلان، قال: “يزيد من مسؤوليتنا لأنهم سيعتبرونها نقطة سلبية لديهم وهو ما سيحفزهم أكثر لتجاوزها، وعلينا أن نستعد لذلك”.