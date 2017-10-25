مدريدي: نيمار هرب من ميسي فواجه عقبة مبابي !

مدريدي: نيمار هرب من ميسي فواجه عقبة مبابي !
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للكاتب :الجماهير - إفي    |    0 مشاهدة
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قال اللاعب والإداري السابق بنادي ريال مدريد الإسباني، الأرجنتيني خورخي فالدانو، إن نيمار رحل عن برشلونة هرباً من نجومية ليونيل ميسي، ولكنه الآن يواجه عقبة كيليان مبابي.

وفي تصريحات لمحطة “أوندا سيرو” الإذاعية الإسبانية أشاد فالدانو بمبابي الذي فاز بجائزة “الفتى الذهبي” (غولدن بوي) التي تمنحها صحيفة “توتو سبورت” الرياضية الإيطالية لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاماً بالعالم.

ويلعب مبابي مع نيمار حالياً في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشار فالدانو: “مبابي سيمثل مشكلة لنيمار، رحل عن برشلونة هرباً من ميسي، والآن يواجه عقبة مبابي”.

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نشرت فى : الأخبار العالمية، ريال مدريد

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