مرعي العواجي رئيساً للجنة الحكام

قرر اتحاد الكرة السعودي برئاسة عادل عزت استمرار خالد المقرن رئيساً للجنة المسابقات ومرعي العواجي للجنة الحكام و د.عبدالله البرقان للجنة الإحتراف حتى انتهاء الهيكلة ورفع عدد الطواقم الأجنبية المسموح بها لكل نادي إلى 8 .

وأعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم تكوين فريق عمل لدراسة التحول برئاسة رئيس الاتحاد كما قرر الإتحاد إنشاء غرفة عمليات لدراسة قضايا الأندية الخارجية برئاسة ياسر المسحل.

وأكد الإتحاد السعودي لكرة القدم حرصه على تخفيض النفقات إلى 20% مع السعي لرفع الإيرادات في الفترة المقبلة.

كما تكليف حمد الصنيع بالإشراف على المنتخب الأولمبي والفئات السنية و تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الزهراني بدراسة ملف ووضع ضوابط رابطة فرق الأحياء وضم لعبة كرة الصالات إلى لجنة المسابقات.

وأكد اتحاد الكرة أن المسابقات دون الدرجة الممتازة ستكون لها عقود رعاية بداية من الموسم الجديد.

كما تمت الموافقة على تعيين الأستاذ عادل البطي أميناً عاماً للاتحاد وإعادة هيكلة الاتحاد خلال 90 يوم.

وتم تحديد مواعيد عقد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي خلال العام الحالي 2017 على أن تقام خلال شهر مايو وشهر ديسمبر وتكوين فريق عمل برئاسة سعادة رئيس الاتحاد وعضوية الأستاذ عبدالاله مؤمنة وشركة استشارية لدراسة التحول ومشروع هوية الاتحاد.

وتشكيل فريق لحصر مستحقات الأندية والمتأخرات من الرعاة وذلك برئاسة الأستاذ ياسر المسحل وعضوية د. عبدالله البرقان والأستاذ حامد الجار الله.