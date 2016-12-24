مسؤول قطري: كأس القارات 2021 لن تقام في الشتاء

أكد مساعد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، ناصر الخاطر، المسؤولة عن استعدادات قطر لبطولة كأس العالم 2022، إن كأس القارات 2021 لن تقام في شهور الشتاء، ملمحاً بهذا إلى أن البطولة لن تقام في بلاده.

وأشار الخاطر، في تصريحات على هامش مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان، إلى أن بلاده قد تستضيف بطولة أخرى في فصل الشتاء، لتكون استعداداً جاداً للمنظمين قبل مونديال 2022.

ورداً على سؤال عن مصير بطولة كأس القارات 2021، وسط الغموض الذي يحيط بإمكانية إقامتها في قطر أو نقلها لمكان آخر، قال الخاطر: “الشيء المحسوم حتى الآن هو عدم إقامة البطولة في فصل الشتاء”.

وقال: “الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه، لكن الشيء المحسوم هو عدم إقامة البطولة في أشهر الشتاء.. طالما لن تقام البطولة في الصيف بقطر، قد تكون هناك بطولة أخرى”.

وعن الموعد المنتظر لحسم الموقف بالنسبة للبطولة، أشار الخاطر إلى أنه من المتوقع أن يحسم موقف البطولة في النصف الأول من 2017.

وأوضح أن استضافة بطولة كأس العالم للأندية قد يكون أحد الحلول المطروحة مثلما توجد حلول وبدائل أخرى مثل كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) وكأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) .