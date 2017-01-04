مصر الأكثر فوزاً بلقب أفضل لاعب في الأمم الأفريقية

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 1 مشاهدة

رغم مشاركة أبرز نجوم القارة المحترفين في أكبر الأندية الأوروبية خلال النسخ الماضية لكأس الأمم الأفريقية، كان لنجوم المنتخب المصري الفائز باللقب 7 مرات سابقة نصيب الأسد في الفوز بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وسبق لنجوم المنتخب المصري أن توجوا بلقب أفضل لاعب في البطولة 3 مرات في منتصف القرن الماضي، وذلك في أعوام 1957 و1959 عندما فازت مصر بلقب أول بطولتين، و1963 عندما أحرزت غانا لقب البطولة.

وبعدها، فاز أحفاد “الفراعنة” بلقب أفضل لاعب في البطولات الثلاث المتتالية التي فاز بها الفريق بلقب البطولة في السنوات القليلة الماضية وذلك في أعوام 2006 و2008 و2010.

وأصبح نجوم المنتخب المصري هم الأكثر فوزاً بلقب أفضل لاعب في البطولة برصيد 6 ألقاب مقابل 4 للكاميرون، و3 لغانا، كما أصبح أحمد حسن (الصقر) هو اللاعب الوحيد الذي توج بهذا اللقب في بطولتين وذلك في عامي 2006 بمصر و2010 بأنغولا.

والقائمة التالية توضح سجل الفائزين بلقب أفضل لاعب في كل من بطولات كأس الأمم الأفريقية:

محمد دياب العطار (الديبة) 1957.

المصري محمود الجوهري 1959.

الإثيوبي منجستو وركو 1962.

المصري حسن الشاذلي 1963.

كازادي موامبا (الكونغو 1965 الديمقراطية).

الإيفواري لوران بوكو 1968.

الكونغولي فرانسوا مبيلي 1970.

نداي مولامبا (زائير) 1974.

المغربي أحمد فراس 1976.

الغاني كريم عبد الرزاق 1978.

النيجيري كريستيان تشوكو 1980.

الليبي فوزي العيسوي 1982.

الكاميروني تيوفيلي أبيغا 1984.

الكاميروني روجيه ميلا 1986.

المغربي عزيز بودرباله 1988.

الجزائري رابح ماجر 1990.

الغاني عبيدي بيليه 1992.

النيجيري رشيدي ياكيني 1994.

الزامبي كالوشا بواليا 1996.

الجنوب أفريقي بينديكت مكارثي 1998.

الكاميروني لوران إيتام 2000.

الكاميروني ريجبور سونغ 2002.

النيجيري أوجستين جاي جاي أوكوشا 2004.

المصري أحمد حسن 2006.

المصري حسني عبد ربه 2008.

المصري أحمد حسن 2010.

الزامبي كريستوفر كاتونغو 2012.

جوناثان بيترويبا (بوركينا فاسو) 2013.

الغاني كريستيان أتسو 2015.