مصر في التصنيف الثالث في مونديال روسيا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ترتيبه الشهري للمنتخبات، اليوم الإثنين، والذي سيتحدد بناء عليه، تصنيف الفرق في قرعة كأس العالم روسيا 2018.

ويتواجد منتخب فرنسا، في المستوى الأول، عند سحب قرعة كأس العالم، بعدما قفز إلى المركز السابع في تصنيف “فيفا”، بعدما كان ثامناً في الترتيب الماضي لشهر سبتمبر.

والمنتخبات السبعة الأولى في تصنيف الإثنين، هي ألمانيا والبرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وبولندا وفرنسا، وهي من ضمن 23 منتخباً ضمنوا بالفعل التأهل لنهائيات روسيا.

وقال “فيفا”، إن “32 منتخباً سيتم توزيعها على 4 أوعية، بحيث يتم اختيار أفضل 7 منتخبات في التصنيف العالمي، إلى جوار روسيا المستضيفة في الوعاء رقم 1، ثم توضع أفضل ثمانية منتخبات تالية في التصنيف العالمي في الوعاء رقم 2”.

وسيتم اختيار فريق من كل وعاء لتشكيل المجموعة في الدور الأول، وأوضح “فيفا”، أن “القيد الجغرافي الوحيد هو ألا تتضمن أي مجموعة فريقين من نفس القارة باستثناء قارة أوروبا”.

وستكون إسبانيا في الوعاء الثاني، وسينضم إليها منتخبات إنجلترا وكولومبيا والمكسيك وأوروغواي.

وضمن المنتخب المصري، تواجده في التصنيف الثالث، بعد احتلال المركز الـ30 عالمياً، والثاني أفريقيًا، خلف نظيره التونسي.

وكان المنتخب المصري، حسم تأهله إلى المونديال، عقب الفوز الثمين 2-1 على الكونغو، الأسبوع الماضي، ضمن تصفيات قارة أفريقيا.

وتنضم بيرو وسويسرا وإيطاليا، إلى التصنيف الثاني، حال اجتياز مواجهات الملحق في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.

ودخلت بيرو، التي ستواجه نيوزيلندا، في محاولة لإنهاء غياب دام 36 عاماً عن كأس العالم، قائمة العشرة الأوائل في التصنيف لأول مرة.

ومن المنتظر أن تسحب قرعة نهائيات روسيا، في الأول من ديسمبر المقبل في موسكو.