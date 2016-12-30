مضوي: الدوري السعودي يوفر كل ظروف النجاح

أشاد المدرب الجزائري خير الدين مضوي اليوم الجمعة، بمستوى الدوري السعودي لكرة القدم، مؤكداً أنه يوفر كل ظروف النجاح لأي مدير فني.

وقال مضوي ، الذي استقال قبل 3 أسابيع من تدريب الوحدة السعودي، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، إن الدوري السعودي يحوز على كل شيء ويوفر كل ظروف النجاح بسبب التنظيم الجيد الذي يميزه والفكر الاحترافي الذي يسيطر على المسؤولين فيه.

وأوضح مضوي أن انتداب الأندية لمدربين متميزين ولاعبين مهاريين خاصة من أمريكا الجنوبية منح الدوري السعودي قيمة مضافة حقيقية، مشيراً إلى البنية الأساسية الهائلة التي تتوفر لدى جميع الفريق.

ووصف مضوي تجربته مع نادي الوحدة بالناجحة جداً بدليل أنها استمرت 14 شهراً، مؤكداً أنه هو من قرر الرحيل في النهاية على خلفية تسجيل الفريق لهزائم ثقيلة أمام الأندية القوية.

وأضاف: “خلال موسمي الأول مع الوحدة، نجحنا في ضمان البقاء بدوري الأضواء، وأنهينا الموسم في المركز التاسع، توقعت صعوبات كبيرة في الموسم الجديد بسبب الأزمة المالية التي عانى منها الفريق ومغادرة بعض اللاعبين نحو وجهات أخرى”.