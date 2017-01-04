معسكر المنتخب الوطني ينطلق غداً في أبوظبي

ينطلق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غداً في العاصمة الإماراتية أبوظبي ويستمر حتى الـ 15 من يناير الحالي ، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر السعودي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م ، حيث سيخوض خلال المعسكر مواجهتين وديتين في الـ 10 والـ 14 من يناير أمام منتخبا سلوفينيا وكمبوديا.

وضمت قائمة المنتخب السعودي في حراسة المرمى ياسر المسيليم ، محمد العويس ، وليد عبدالله ، عساف القرني وفي خط الدفاع حسن معاذ ، ياسر الشهراني ، محمد البريك ، عمر هوساوي ، أسامة هوساوي ، أحمد عسيري ، محمد آل فتيل ، منصور الحربي ، حسن كادش وفي خط الوسط سلمان الفرج ، عبدالملك الخيبري ، عبدالمجيد الرويلي ، تيسير الجاسم ، حسين المقهوي ، عبدالرحمن الدوسري ، سامي النجعي ، يحيى الشهري ، عبدالفتاح عسيري ، نواف العابد ، سلمان المؤشر ، فهد المولد وفي خط الهجوم محمد السهلاوي ، نايف هزازي ، ناصر الشمراني.