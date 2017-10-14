مفاجأة في قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد

حصل قائد برشلونة أندريس إنييستا على الإذن الطبي بعد تعافيه من التواء عضلي ودخل قائمة فريقه برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد اليوم السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

في المقابل لا يزال لاعب الوسط التركي أردا توران يعاني من الآم في القدم اليسرى، ولم يدخل في حسابات المدير الفني إرنستو فالفيردي.

كما يغيب عن القائمة باكو ألكاسير وأليكس فيدال وتوماس فيرمايلين والمصابين رافينها وعثمان ديمبلي.



وضمت القائمة

تير شتيغن وسيليسن وسيميدو وبيكيه وإيفان راكيتيتش وبوسكيتس ودنيس سواريز وإنييستا ولويس سواريز وليونيل ميسي وماسكيرانو وباولينيو وديوليفو وديني وسيرجي روبيرتو وأندريه غوميش وصامويل أومتيتي.