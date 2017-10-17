مكافأة مالية ضخمة تنتظر نيمار حال فوزه بالكرة الذهبية

قالت صحيفة “آس” الإسبانية أن حصول نجم الكرة البرازيلية نميار دا سيلفا على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سيعود عليه بنفع مالي كبير، بجانب أنه أحد أهم أهدافه الذي يسعى لتحقيقها.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في حال فاز اللاعب البرازيلي بالكرة الذهبية خلال فترة تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يمتد حتى عام 2022، فإنه سيحصل على ثلاثة ملايين يورو إضافية.

وأوضحت “آس” أن صورة وشهرة النادي الباريسي ستنتعش كثيراً في اليوم الذي سيعلن فيه أن نيمار هو أفضل لاعب في العالم.

وصعد نيمار، اللاعب السابق لبرشلونة، مرة واحدة على منصة التتويج بالكرة الذهبية في 2015، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولكنه ورغم تواجده في قائمة المرشحين الثلاثين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، فإن نيمار سيجد صعوبة بالغة في الفوز بهذه الجائزة هذه المرة، إذ يتقاسم اللاعبان ميسي ورونالدو مرة أخرى حظوظ الفوز بها.

ويسعى نيمار إلى تحقيق هدفه في 2018 بعد انتهاء المونديال، الذي يعد بطولة مهمة للغاية في سبيل الفوز بهذه الجائزة.