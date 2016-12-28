ملقا الإسباني يفسخ عقد مدربه خواندي راموس

أعلن نادي ملقا الإسباني أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم، خواندي راموس، قرر الرحيل عن منصبه.

وكشف النادي الإسباني من خلال بيان له أنه توصل لاتفاق مع المدرب من أجل فسخ التعاقد بينهما قبل الموعد المحدد لانتهاء التعاقد في 2019.

وكان راموس (62 عاماً) قد أبدى رغبته قبل أيام في الرحيل عن النادي، بيد أن النادي لم يقبل استقالته حينئذ.

وقال نادي ملقا في بيانه: “خواندي راموس والنادي توصلا لحل ودي لفسخ التعاقد، الذي كان يربط بين الطرفين في هذا الموسم وخلال الموسمين القادمين أيضاً”.

وأوضحت الصحافة الإسبانية أن رحيل راموس عن ملقا يرجع إلى علاقته غير الجيدة مع مالك النادي، رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني.

ويرحل راموس عن ملقا وهو يحتل المركز الحادي عشر في الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة جمعها من 16 مباراة.

وحتى التعاقد مع مدير فني جديد خلفاً لراموس، يتولى المدرب مارسيلو روميرو المهمة مؤقتاً.

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن الإسباني أوسكار غارسيا، المدير الفني الحالي لنادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، هو أقرب المرشحين لخلافة راموس، فيما أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن المهاجم الهولندي السابق رود فان نستيلروي هو الأقرب لتولي هذه المهمة.

يذكر أن المهاجم الدولي الهولندي، اللاعب السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد، قد لعب ضمن صفوف ملقا في ختام مسيرته الكروية، واكتسب خبرته التدريبية في قطاع الناشئين بنادي بي إس في إيندهوفن.