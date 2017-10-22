منتخب إيطاليا يستنجد بـ لاعب فالنسيا الإسباني

قالت تقارير صحافية إيطالية، إن المدير الفني لمنتخب “الآزوري”، جيان بييرو فينتورا، سيستدعي هداف نادي فالنسيا الإسباني، سيموني زازا، لمواجهة السويد، في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2018.

وتحل إيطاليا ضيفة على السويد في ذهاب الملحق 10 نوفمبر المقبل، قبل أن تستضيفها في لقاء الإياب 13 من نفس الشهر.

ولفت زازا الأنظار بتألقه هذا الموسم مع فالنسيا، وإحرازه 8 أهداف في الدوري الإسباني، وضعته في وصافة ترتيب الهدافين خلف نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي (11 هدفاً).

وسيحل زازا في تشكيلة إيطاليا بدلاً من هداف نادي تورينو، أندريا بيلوتي، الذي تعرض لإصابة في الركبة مطلع الشهر الجاري.