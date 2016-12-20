إدارة الاتحاد: هناك التباس في قضية مانسو
الإنضباط تقرر إيقاف حسين المقهوي مباراتين

منتخب الشباب يتعادل مع موريتانيا ودياً في جدة

منتخب الشباب يتعادل مع موريتانيا ودياً في جدة
نشر فى
للكاتب :الجماهير - المنسق الاعلامي    |    1 مشاهدة
  • تكبير الخط
  • تصغير الخط
  • الحجم الاصلى

خاض المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم اليوم الثلاثاء ثاني مبارياته الودية امام نظيره الموريتاني على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز “ملعب الجوهرة” في محافظة جدة، والتي تأتي ضمن استعدادات الأخضر الشاب لخوض مونديال العالم تحت 20 عاما الذي سيقام في كوريا الجنوبية مايو المقبل، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله سجل للمنتخب الوطني اللاعب حسن ابو شراره فيما عادل النتيجة للمنتخب الموريتاني لاعبه فورد تراوري.

وشهدت المباراة تبادل الدروع التذكارية بين المشرف العام على المنتخبات السنية اللواء خالد الزيد، ورئيس وفد المنتخب الموريتاني بين شوطيّ المباراة.

Be Sociable, Share!
نشرت فى : الأخبار المحلية، الاتحاد السعودي لكرة القدم

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

شاهد ايضا