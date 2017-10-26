منتخب الشباب يختتم تحضيراته لثاني ودياته أمام لبنان

يخوض منتخبنا الوطني لدرجة الشباب لكرة القدم يوم غدٍ الجمعة ثاني مبارياته التجريبية ضمن معسكره المقام في المنطقة الشرقية، والذي يأتي استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018، حيث سيواجه الأخضر وديًا منتخب لبنان لدرجة الشباب في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في تمام الخامسة والنصف مساءً، وتواجها المنتخبان وديًا أمس الأربعاء حيث انتهى اللقاء الذي جمعهما بتغلّب الأخضر الشاب بهدفين مقابل هدف.

من جهتها، أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم اللقاء لطاقم تحكيم بقيادة حكم الساحة محمد البريدي، ويساعده عبدالله آل مداد وعلي الكعبي، وإبراهيم الحقوي حكمًا رابعًا.

من جانب آخر، أنهى منتخبنا الشاب استعداداته للقاء بمران مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، تلاها تمارين الإحماء، عقبها تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأخضر أمس مرانًا خفيفًا، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا تكتيكيًا، واختتمت الحصة بتمارين على الكرات الثابتة.

تابع المران، المدير الإداري للمنتخبات الوطنية للفئات السنية حمزة إدريس.