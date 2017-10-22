منتخب الشباب يواصل تدريباته على فترتين صباحية ومسائية

واصل منتخبنا الوطني لدرجة الشباب لكرة القدم اليوم الأحد تمارينه على فترتين صباحية ومسائية، وذلك ضمن معسكره الإعدادي في الخُبر، والذي يأتي استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2018، التي سيستضيف الأخضر فيها مجموعته (D) في مدينة الدمام مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأجرى اللاعبون اليوم مرانهم في حصتين صباحية ومسائية على ملعب الأمير محمد بن فهد تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي حيث بدأت الحصة الصباحية بتمارين الإحماء، عقبها تمارين على الاستحواذ، تلاها مران على الكرات الثابتة، وفي الحصة المسائية أجرى اللاعبون مناورة على كامل مساحة الملعب، طبقوا من خلالها عددًا من التمارين التكتيكية.

ويستكمل الأخضر مرانه يوم غدٍ الاثنين في حصة مسائية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تمام الخامسة والنصف.