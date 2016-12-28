منتخب تشيلي يبدأ استعداداته لبطولة الصين الودية

في ظل غياب الهداف إستيبان باريديس والمدافع غونزالو خارا، بدأ منتخب تشيلي الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي، استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس الصين الودية في الفترة ما بين يومي 10 و15 يناير المقبل.

وقرر المدرب الأرجنتيني إخراج باريديس وخارا من قائمة فريقه، بداعي الإصابة.

ويضم منتخب تشيلي مجموعة من اللاعبين المحليين بالإضافة إلى بعض العناصر، التي حققت لقب كأس كوبا أمريكا المئوية هذا العام، مثل إدواردو بارغاس وجيان بياوسيغور وكارلوس كارمونا.

وبدأ اللاعبون تدريباتهم أمس الثلاثاء، داخل مركز خوان بينتو دوران الرياضي في العاصمة التشيلية سانتياغو، الذي يقيم فيه منتخب تشيلي معسكراته بشكل دائم.

وتشارك في بطولة الصين الودية منتخبات كرواتيا وتشيلي والصين، بالإضافة إلى إيسلندا، التي حققت مفاجآت مدوية في بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة بفرنسا “يورو 2016”.

وتواجه تشيلي المنتخب الكرواتي فيما تلتقي الصين مع إيسلندا، ثم يتقابل الفريقان الفائزان من هذين المواجهتين في المباراة النهائية لتحديد هوية صاحب اللقب، كما يلتقي الفريقان الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث.