منظمو أولمبياد طوكيو 2020 يكشفون عن ميزانية معدلة

كشف منظمو أولمبياد طوكيو، اليوم الأربعاء، عن ميزانية معدلة تتراوح بين 1.6 و1.8 تريليون ين (بين 15 و16.8 مليون دولار)، من أجل استضافة دورة ألعاب 2020.

ويأتي هذا الرقم بعدما تعرض المنظمون لضغوط من أجل تخفيض التكاليف، عقب اقتراح أن تبلغ الميزانية تريليوني ين.

ويبقى الرقم الجديد المقترح ضعفي الرقم الأصلي الذي قدره المسؤولون خلال عملية الترشح لاستضافة الأولمبياد، رغم أنه لم يكن يضم حينها تكاليف الأمن والمواصلات.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قدرت لجنة حكومية في طوكيو أن يصل إجمالي التكاليف إلى 3 تريليونات ين.

وتشعر اللجنة الأولمبية الدولية ببعض القلق من أن تؤثر هذه الأرقام الضخمة على تردد المدن في المستقبل لاستضافة دورة الألعاب وطالبت بتخفيض حاد في التكاليف.