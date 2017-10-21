منع إستخدام لقب الملكي بكافة الصور والأشكال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قراره بمنع استخدام لقب «الملكي» بكافة الصور والأشكال، سواء باستخدام اللافتات داخل الملاعب أو عبر مواقع الأندية وتطبيقاتها الإلكترونية، أو من خلال بيع المنتجات التي تحمل هذا اللقب، وذلك بحسب ما اعلن عنه اتحاد الكرة في بيانه الصادر اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأضاف البيان:” ويدعو الاتحاد السعودي لكرة القدم إدارات الأندية إلى الامتثال للقرار بالتنفيذ الفوري اعتبارا من تاريخه حيث سيبدأ بتطبيقه من خلال لجان الاتحاد المعنية، وعبر الجهات المختصة بالتنظيم داخل الملاعب، ويطالب الاتحاد السعودي إدارات الأندية بضرورة تنبيه جماهيرها للإلتزام بالقرار وتنفيذه في كل ممارساتها المرتبطة بالنادي رسميا، تجبناً لأي عقوبات قد تصدر بحق النادي.