مهاجم إسبانيول على خطى دييغو كوستا

أكد مهاجم إسبانيول، البرازيلي ليو بابتيستاو، أنه لا يستبعد اللعب لصالح منتخب إسبانيا لكرة القدم، إذ يعيش في هذا البلد الأوروبي منذ ما يقرب من 12 عاماً.

وقال بابتيستاو في تصريحات نشرتها صحيفة غلوبوسبورت: “مع أول فرصة تسنح لي سأسعى لأكون مواطناً إسبانياً، لدي جواز سفر إيطالي لكن لا يربطني أي اتصال بإيطاليا ولا يهمني التنازل عن هذه الجنسية”.

وتابع: “لم أحصل على الجنسية الإسبانية حتى الآن بسبب مسألة بيروقراطية لكن أسرتي كلها سعيدة هنا، لا أستبعد اللعب لصالح المنتخب الذي يقوده (المدير الفني جولين) لوبيتيغي”.

ويعد المهاجم البرازيلي لاعباً أساسياً في خطط مدرب إسبانيول، كيكي سانشيز فلوريس، وسجل 3 أهداف في 9 مباريات.