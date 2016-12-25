مهاجم بايرن ميونيخ يستغل إستراحة الأعياد لاستعادة حيويته

أعياد الميلاد هي الوقت المناسب للراحة بالنسبة لتوماس مولر، بعد عام شاق مع بايرن ميونخ والمنتخب الألماني.

المباراة الأخيرة في العام التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على لايبزي 3-0 الأربعاء الماضي، ليحسم لقب بطل الشتاء في البوندسليغا، شهدت جلوس مولر على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة.

الجهد غير المحدود والقدرة على التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب يبدو أنها تلاشت بعض الشيء بالنسبة لمولر في الوقت الراهن.

عطلة الشتاء جاءت في الوقت المناسب بالنسبة لمولر (27 عاماً) من أجل الاستمتاع بأعياد الميلاد مع زوجته ليزا بعيداً عن كرة القدم.

وقال مولر: “الإجازة مهمة بالنسبة لي من أجل التوقف قليلاً وإعادة شحن البطاريات”، في مواجهة لايبزيج لم يعتمد المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي على مولر في ظل تطبيق طريقة 4-2-3-1، وعوضاً عن ذلك دفع بالأسباني تياغو ألكانتارا.

وقال أنشيلوتي: “الفكرة كانت تعتمد على توغل ألكانتارا بين دفاعات لايبزيغ، قام بالمهمة المكلف بها بشكل جيد”.

وبعد المباراة سمع مولر قول رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيغه، الذي أكد فيه أن فقدان المشاركة في التشكيل الأساسي “بمثابة حافز للاعبين من أجل القيام بشيء أو أكثر بشكل أفضل في 2017”.

حتى الآن في الموسم الحالي من البوندسليغا سجل مولر هدفين فقط بجانب هدفين في دوري أبطال أوروبا.

ومثلما حدث مع مولر فإن الجناح الفرنسي فرانك ريبيري خرج من التشكيل الأساسي لبايرن أمام لايبزيغ.

وقال رومينيغه: “اليوم يحتاج الفريق إلى 16، 17، 18 لاعباً، لدينا الكثير من الإمكانيات وبالتالي يكون هناك لاعبين أو 3 لاعبين خارج التشكيل ولا يشعرون بالسعادة”.

وأوضح أنشيلوتي قبل المباراة أن طريقة “4-2-3-1 ليس المقصود بها خصيصاً أن يتم فسح المجال لمشاركة لاعب في حجم مولر”.

طريقة اللعب في حد ذاتها ليست المغزى بالنسبة للمدرب الإيطالي، لكنه يحتاج إلى إيجاد التوازن المناسب وملء الفراغات بين خطي الهجوم والدفاع.

وأشار إنشيلوتي إلى أنه ليس من المخاطرة أن تلعب بـ4 مهاجمين، ولكن من الخطر ألا تلعب بالتوازن المناسب.

وينافس مولر حالياً من أجل إيجاد مكان له بين الخطوط، في ظل وجود لاعب مثل تياغو الذي يربط الخطوط بشكل جيد، حيث يعيش أحد أفضل مواسمه مع النادي البافاري وشارك في 22 من أصل 25 مباراة هذا الموسم.