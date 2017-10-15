مهاجم برشلونة: النقطة ليست سيئة أمام أتلتيكو

أبدى المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، صاحب هدف تعادل فريقه أمام أتلتيكو مدريد، رضاه عن النقطة التي خرج بها برشلونة أمام الفريق المدريدي، بعدما كان البرسا متأخراً في النتيجة حتى الدقيقة 82.

وأوضح سواريز في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: “النقطة ليست سيئة بالنظر إلى أننا كنا متأخرين في النتيجة طيلة أحداث المباراة تقريباً، وأمام خصم ينافس على لقب الدوري الإسباني”.

وأقر المهاجم الدولي بالصعوبات التي تمثلها مواجهة الأتلتي، وبالأخص على ملعبه، وقال: “الجميع يعرف أن أتلتيكو يدافع بشكل جيد للغاية ولديه حارس كبير، أعتقد أننا في الشوط الثاني قدمنا ما نستحق عليه العودة بالنقاط الثلاث”.

وحول عودته للتسجيل من جديد، أوضح: “أحاول مساعدة الفريق قدر المستطاع، نعم، في بعض الأحيان تبدو المساهمة قليلة إلى حد ما، ولكني أساعد من خلال التحركات لتقديم يد العون للفريق بأي طريقة ممكنة”.

وفقد “البلوغرانا” أول نقطتين له هذا الموسم بعد سبعة انتصارات متتالية، ليصبح رصيده 22 نقطة، ويحافظ على الصدارة منفرداً بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي حقق انتصاراً صعباً خارج الديار على حساب خيتافي (1-2).