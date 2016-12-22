مهاجم سان جيرمان يفضل لاس بالماس على ميلان

كشفت تقارير إخبارية أن مهاجم باريس سان جيرمان، خيسيه رودريغيز، قرر مغادرة نادي العاصمة الفرنسية واللعب على سبيل الإعارة للاس بالماس الإسباني.

وذكرت إذاعة كادينا سير أنه رغم وجود العديد من العروض للمهاجم السابق لريال مدريد (23 عاماً)، وأبرزها من ميلان الإيطالي، إلا أنه يرغب في اللعب بموطنه، لذا اختار لاس بالماس، مسقط رأسه.

وأضافت أن البي إس جي لا يمانع في رحيل خيسيه، الذي لم يحجز له مكاناً أساسياً بتشكيلة بطل فرنسا، على سبيل الإعارة.

ولم يسجل المهاجم الإسباني، الذي انتقل للفريق الفرنسي مقابل 25 مليون يورو الصيف الماضي من ريال مدريد، سوى هدف واحد طوال الموسم.