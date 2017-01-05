مواجهات سهلة للكبار في كأس إنجلترا

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 0 مشاهدة

طموح التتويج والنجاة من الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز ستختفي هذا الأسبوع، إذ تستعد الفرق الكبرى للمشاركة في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتشيلسي هو المرشح الأبرز للقب بالدوري الإنجليزي الممتاز ويستهل الفريق تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي مشواره في الكأس بمواجهة بيتربوره يونايتد، الأحد المقبل.

وتحلم خمسة فرق بالدرجات الدنيا، هي ستوربريدج وايستلي ولينكولن سيتي وبارو وسوتون يونايتد بتحقيق مفاجأة كبيرة، في الوقت الذي تجمع أربع مواجهات بين فريقين من فرق الدوري الممتاز.

ويسعى تشيلسي الفائز بلقب الكاس سبع مرات، لتجاوز هزيمته أمام توتنهام 0-2 أمس الأربعاء، وهي الهزيمة التي أنهت مسيرة الانتصارات الـ13 المتتالية بالدوري.

ويعود ياب ستام المدافع السابق لمانشستر يونايتد، إلى ملعبه السابق، إذ يلتقي فريقه ريدينغ مع مضيفه مانشستر على ملعب أولد ترافورد، السبت المقبل.

ولكن الهولندي ستام الذي رحل عن مانشستر في 2001، أكد أنه يركز فقط على تحقيق المفاجأة مع فريقه.

ويستضيف ليفربول فريق بليموث، الأحد المقبل، وفي اليوم ذاته يلتقي توتنهام مع أستون فيلا، فيما يخرج مانشستر سيتي لملاقاة ويستهام يونايتد غداً الجمعة.

ويلتقي لينكولن سيتي مع مضيفه إيبسويتش، السبت المقبل، في مواجهة صعبة.