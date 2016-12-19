مواجهات صعبة لـ نابولي ولاتسيو في الكالتشيو

للكاتب :الجماهير - أ ف ب | 0 مشاهدة

تنتظر نابولي ولاتسيو رحلتان محفوفتان بالمخاطر في الجولة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الأسبوع، عندما يحل الأول ضيفاً على فيورنتينا الخميس، والثاني على إنتر ميلان الأربعاء.

ويتشارك نابولي ولاتسيو المركز الثالث برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة خلف الوصيف روما، الذي يخوض مباراة صعبة أمام ضيفه كييفو فيرونا الخميس.

وتقام في هذه الجولة، وهي الأخيرة في السنة الجارية، 8 مباريات فقط، إذ تم تأجيل مباراتي كروتوني مع يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في الأعوام الخمسة الأخيرة، وبولونيا مع ميلان، إلى 8 فبراير (شباط)، بسبب خوض يوفنتوس وميلان مباراة الكأس السوبر الإيطالية في 23 ديسمبر (كانون الأول) في الدوحة.

إلى ذلك، يسعى نابولي إلى مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، عندما يحل ضيفاً على فيورنتينا الذي مني بخسارتين متتاليتين أدتا لتراجعه إلى المركز الثامن.

ويعول نابولي على انتفاضته القوية في الآونة الأخيرة، والانتصارات الكبيرة التي حققها على حساب إنتر ميلان (3-0) وكالياري (5-0) وتورينو (5-3)، لإضافة فيورنتينا إلى قائمة ضحاياه.

وبعدما عانى هجوم نابولي الأمرين بسبب إصابة مهاجمه البولندي أركاديوش ميليك بالرباط الصليبي مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، ما سيؤدي إلى إبعاده عن الملاعب 6 أشهر، ضرب الفريق بقوة وسجل 13 هدفاً في مبارياته الثلاثة الأخيرة.

ومن بين هذه الأهداف، 7 للمهاجم الدولي البلجيكي دريز مرتنز في المباراتين الأخيرتين (“هاتريك” و”سوبر هاتريك”).

ويأمل نابولي في استغلال ضعف معنويات لاعبي فيورنتينا، إلا أن مدرب الأول ماوريسيو ساري أبدى خشيته من نتيجة المباراة، لاسيما بسبب الأخطاء الدفاعية للاعبيه والتي كلفتهم 3 أهداف أمام تورينو.

وقال: “قدمنا مباراة جيدة فنياً، ولكن الأمر لم يكن كذلك ذهنياً، ارتكبنا 3 أخطاء دفاعية سجل منها المنافس 3 أهداف، الأمر لن يكون سهلاً أمام فيورنتينا الذي يملك مهاجمين رائعين”.

وأكد أنه “يجب أن نركز طيلة المباراة”.

في المقابل، يطمح فيورنتينا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمصالحة الأخير بعد خسارتين قاسيتين أمام جنوى (0-1) ولاتسيو (1-3)، ويدرك الفريق ومدربه البرتغالي باولو سوزا أن أي تعثر قد يطيح به من الإدارة الفنية للنادي، وبالتالي لن يدخر جهداً لتحقيق الانتصارات مجدداً والعودة إلى المراكز الخمسة الأولى.

ويحل لاتسيو ضيفاً على ملعب جوزيبي مياتزا في ميلان لمواجهة إنتر ميلان، الذي حقق في المبارتين الأخيرتين انتصارين خولاه الارتقاء إلى المركز السابع.

ويرغب لاتسيو في حصد الفوز الثالث توالياً لاقتناص المركز الثاني، وتشديد الخناق على روما ونابولي لكونه يلعب قبلهما بـ24 ساعة، إلا أن الإنتر لن يكون خصماً سهلاً، خصوصاً أنه يدرك جيداً ان فوزه سيقربه من مراكز المقدمة في حال تعثر نابولي أمام فيورنتينا.

ويملك روما فرصة استعادة التوازن عقب الخسارة أمام يوفنتوس في قمة الجولة 17 (0-1) عندما يستضيف كييفو فيرونا العاشر.

ويمني روما النفس باستغلال تأجيل مباراة فريق “السيدة العجوز” مع كروتوني لتقليص الفارق بينهما إلى 4 نقاط.

وطالب مدرب روما لوتشيانو سباليتي لاعبيه بنسيان خسارة يوفنتوس، والتركيز على مباراة كييفو قائلاً: “خسرنا مباراة وليس الدوري، يجب أن نركز بسرعة على المباريات المقبلة وحصد أكبر عدد من النقاط للبقاء في المنافسة”.

وأضاف: “البطولة طويلة، صحيح أن يوفنتوس يبتعد في الصدارة، ولكن لا يجب الاستسلام والتشبث بالأمل حتى الجولة الأخيرة، وبعد ذلك من يدري؟”.

لكن روما سيصطدم بكييفو المنتشي بالفوز على باليرمو وسمبدوريا وبالتالي فهو لن يكون لقمة سائغة أمام فريق العاصمة.

وتفتتح الجولة الثلاثاء، بلقاء أتالانتا السادس مع إمبولي السابع عشر، ويلعب الخميس، كالياري الخامس عشر مع ساسولو السادس عشر، وباليرمو التاسع عشر قبل الأخير مع بيسكارا صاحب المركز الأخير، وسمبدوريا الثالث عشر مع أودينيزي الحادي عشر، وتورينو التاسع مع جنوى الثاني عشر.