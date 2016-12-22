أعلن مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو استعداده لتمديد عقده في حال عرض عليه ذلك، نافياً تقارير صحافية عن تقديم إدارة “الشياطين الحمر” عقداً جديداً له.

وكانت صحف إنجليزية أفادت أن إدارة مانشستر يونايتد عرضت على مورينيو (53 عاماً) تمديد عقده الذي وقعه في تموز (يوليو) الماضي خلفاً للهولندي لويس فان غال، والذي تبلغ مدته الأساسية ثلاثة أعوام، إلا أن المدرب البرتغالي نفى الأمر في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس نيوز.

وقال مورينيو: “لم يقوموا بذلك، ولا أتوقع أن يفعلوا ذلك لأنهم أعطوني عقداً لمدة ثلاث سنوات وكانوا داعمين جداً لي”، ولكن المدرب البرتغالي أكد استعداده للتمديد مع النادي.

وأضاف مدرب يونايتد: “أعطوني انطباعاً أن الوقت الذي سأمضيه لن يكون ثلاث سنوات، وكنت أشعر بأنني سأمضي فترة أطول”، مضيفاً أن مسؤولي النادي “يدركون تماماً بأنهم إذا تقدموا بعقد جديد لي فانني سأوقعه مباشرة لأنني أعشق المكان هنا”.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الإغراءات المالية للأندية الصينية قادرة على اقناعه بالانتقال إلى الصين، قال مورينيو: “أموال الصين مغرية للجميع، لكني أحبذ كرة القدم أكثر على أعلى المستويات”.

وأضاف مورينيو: “لا زلت صغير السن، 53 عاماً، للذهاب إلى مكان مثل الصين.. أريد البقاء في مكان حيث يكون الفوز أصعب”.

وفضل مورينيو عدم التعليق على التكهنات بشأن أي من اللاعبين يسعى النادي إلى ضمهم خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا أنه أكد أن النادي لن يضم أكثر من لاعب واحد.