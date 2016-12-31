مورينيو: إصابة إبراهيموفيتش ستكون كارثة !

قال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، إن تعرض المهاجم زلاتان إبراهيموفيش لأي إصابة سيكون بمثابة كارثة للفريق.

وإذا هز اللاعب السويدي الشباك أمام ميدلسبره باستاد أولد ترافورد في وقت لاحق اليوم السبت، فإنه سيرفع رصيده من الأهداف إلى 51 هدفاً في عام ميلادي واحد.

وفي ظل تألقه لا يشك كثيرون في قدرته على تسجيل هدفين ومن ثم التفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني ويصبح هداف 2016.

وقال مورينيو لوسائل إعلام بريطانية عند سؤاله عن كيف ستكون الأمور لو أصيب ابراهيموفيتش: “كارثة. بالتأكيد ستكون كارثة لكن هذه هي كرة القدم”.

وأضاف: “الأمر ليس مفاجئاً.. في إسبانيا نفذ ميسي وكريستيانو العديد من ركلات الجزاء. هما لاعبان استثنائيان وسجلا العديد من ركلات الجزاء”.

وتابع: “هنا زلاتان لعب 18 مباراة في الدوري وركلة جزاء واحدة. ليس من السهل تسجيل الأهداف”.

وأشار مورينيو إلى أنه لن يقف عائقاً أمام رحيل ممفيس ديباي، الذي شارك لمدة 20 دقيقة في الدوري هذا الموسم وسط تقارير إعلامية حول رغبة ايفرتون وروما الإيطالي في التعاقد معه.

وقال: “يجب أن أقول إن قراراتي في الأشهر الماضية فيما يتعلق بديباي تأثرت بشعوري وبمعلومات بإمكانية رحيله في يناير.. وبأننا سيصلنا عروض حقيقية سنرغب في الموافقة عليها. هذا بالتأكيد كان له تأثير”.