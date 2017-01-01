مورينيو: على مهاجم مانشستر أن يستمع إلي فقط !

وجه المدير الفني لمانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو نصيحة، اليوم السبت، إلى المهاجم الفرنسي بالفريق أنتوني مارسيال، الموضوع على رادار إشبيلية الإسباني، بأن يستمع إليه وليس إلى وكيله.

وشدد مورينيو على أن مستقبل مارسيال، صاحب أحد هدفي الفريق خلال انتصار الفريق الصعب على ميدلسبره، داخل ملعب أولد ترافورد خلال الأعوام المقبلة.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحتفي عقب اللقاء: “على أنتوني أن يستمع إلي وليس إلى وكيله.. عليه أن يستمع لنصائحي، في كل تدريب وفي كل النصائح التي أعطيها لجميع اللاعبين”.

وكان وكيل المهاجم الفرنسي الدولي، فيليب لامبولي، أكد بداية الأسبوع الجاري أن نادي إشبيلية الإسباني يرغب في الظفر بخدماته خلال الانتقالات الشتوية الشهر المقبل وأن الناديين يمكنهما التوصل لاتفاق يقضي بإعارة اللاعب.

وشارك مارسيال، 21 عاماً، اليوم السبت، في مباراة كاملة للمرة الأولى هذا الموسم مع “الشياطين الحمر” وسجل هدف التعادل الذي مهد الطريق أمام تحقيق انتصار بشق الأنفس على حساب ميدلسبره بهدفين لواحد في آخر خمس دقائق.

وأشار مورينيو: “الأمور تتكرر يوميا مع مارسيال، أنظر في الصحف وأقرأ: ‘مارسيال سيرحل إلى إشبيلية’، ‘مارسيال سيرحل معاراً’، ‘مارسيال ليس سعيداً’. عليه أن يستمع إلي، إنه لاعب يمتلك إمكانيات تجعله ضمن زمرة ‘الكبار'”.