مورينيو: لا أخشى رحيل إبراهيموفتيش عن مانشستر

أبدى مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، ثقته ببقاء المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفتيش موسماً إضافياً مع النادي الذي انضم إليه في يوليو قادماً من باريس سان جيرمان.

وانتقل إبراهيموفيتش (35 عاماً) من النادي الفرنسي إلى الإنجليزي بعقد لموسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي، ويتوقع أن يعمد المهاجم وناديه الحالي إلى تفعيل هذا البند الذي سيعني بقاء الدولي السويدي السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى صيف 2018.

وكان مورينيو ألمح في نوفمبر إلى تمديد العقد، وكرر ذلك أمس الإثنين، بعد فوز يونايتد على ضيفه سندرلاند 3-1، ضمن الجولة 18 من الدوري.

وسجل إبراهيموفيتش هدفاً في المباراة ومرر تمريرتين حاسمتين.

وقال مورينيو: “التفعيل حاصل في ذهنه (إبراهيموفيتش)، ومن خلال القرارات التي اتخذها أنا ومالكو النادي ومجلس الإدارة”.

وأضاف: “بالتالي ليست هناك أي مشكلة”.

وكان هدف إبراهيموفيتش الإثنين، الـ50 له في سنة 2016 بكل المسابقات، أكان في مباريات الأندية أو مع المنتخب السويدي، الذي اعتزل اللعب معه بعد كأس أوروبا 2016.

وأبدى مورينيو عدم استغرابه مما يحققه إبراهيموفيتش: “لأنه شخص ذكي وفخور بنفسه كثيراً، قرر المجيء إلى مانشستر يونايتد والدوري الإنجليزي الممتاز، إلى ناد حيث المتطلبات مرتفعة، في الدوري الأصعب في العالم بالنسبة إلى مهاجم”.

وأضاف: “عندما قرر القدوم إلى هنا، كان يعلم أن باستطاعته” اللعب على هذا المستوى، مؤكداً أنه “لم يأت إلى هنا ليغادر الدوري الممتاز من دون أن يثبت نفسه”.

وسأل: “ترك الدوري الإنجليزي بعد فشل في مانشستر يونايتد؟ هذا أمر مستحيل”، مؤكداً “جهوزيته للموسم المقبل، سيكون هنا مجدداً”.

وسيكون صعباً على إبراهيموفيتش إضافة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى ألقاب الدوري المحلية التي حققها مع نوادي أياكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان الإيطاليين، وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وبعد 18 جولة، يبتعد يونايتد بفارق 13 نقطة عن المتصدر تشيلسي.

وبعد نتائج مخيبة في بداية الدوري، واصل يونايتد صحوته وحقق فوزه الرابع توالياً، ولم يهزم الفريق للمباراة التاسعة توالياً، منذ خسارته القاسية أمام تشيلسي 0-4 في 23 أكتوبر.

وسيركز إبراهيموفيتش على بطولات أخرى، فناديه بلغ الدور الثاني من الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، ونصف نهائي مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، ويستهل مسابقة كأس إنجلترا في يناير.