مورينيو: لا أعرف موعد عودة بوغبا

قال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو، إنه لا يعرف موعد استعادة لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا المنضم في صفقة قياسية للياقته مرة أخرى.

وابتعد الفرنسي بوغبا عن تدريبات الفريق بعد إصابة في عضلة الفخذ الخلفية خلال مباراة فريقه أمام بازل السويسري في دوري أبطال أوروبا أوائل سبتمبر الماضي.

ولم يلعب بوغبا (24 عاماً)، الذي انتقل العام الماضي إلى يونايتد في صفقة قياسية عالمية حينها بلغت 89 مليون جنيه إسترليني (117.17 مليون دولار)، سوى عدد محدود من المباريات مع فريقه خلال الموسم الحالي قبل تعرضه للإصابة.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي قبل توجهه للقاء هدرسفيلد تاون غداً السبت: “بول لن يكون حاضراً هنا، لا أعرف موعد عودته أو الموعد الذي سيكون متاحاً فيه للمشاركة، ليس لدي أي فكرة”.

لكن مورينيو أعرب عن أمله في عودة زلاتان إبراهيموفيتش بنهاية العام الجاري وأن تكون هناك أي أنباء طيبة عن ماركوس راشفورد الذي قال إنه لائق بدنياً رغم خروجه خلال لقاء بنفيكا الأخير في دوري أبطال أوروبا بسبب إصابة في الركبة.