مورينيو يرشح تشيلسي للفوز بالدوري الإنجليزي

رشح مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو المنافس تشيلسي المنفرد بالصدارة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائلاً إن قدرة النادي اللندني على تحقيق الانتصارات المتتالية ستمنع أي فريق آخر من اللحاق به.

ويحتل مانشستر يونايتد الذي لم يخسر في آخر 8 مباريات في الدوري بعد هزيمته الكبيرة 0-4 في ملعب تشيلسي المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 30 نقطة بعد أول 17 جولة.

ويتخلف يونايتد بفارق 13 نقطة عن تشيلسي الذي يتفوق بـ6 نقاط على ليفربول أقرب ملاحقيه.

وعن فرص فريقه في الفوز باللقب قال البرتغالي مورينيو في تصريحات إعلامية: “لابد من التحلي بالصدق والقول إنه أمر في غاية الصعوبة، الأمر لا يتعلق فقط بفارق النقاط لكن أيضاً بفلسفة تشيلسي في اللعب”.

وعن تشيلسي أضاف مورينيو: “يحرزون هدفاً ويحققون الفوز ويجيدون الدفاع، ولا يهتمون بما يقوله أو يراه الآخرون، وهم يركزون فقط على الفوز ولهذا السبب لا أعتقد أنهم سيخسرون الكثير من النقاط”.

وبعد 3 انتصارات متتالية قلص يونايتد الفارق بينه وبين آرسنال الرابع في الترتيب إلى 4 نقاط، ورفض مورينيو التكهن بترتيب فريقه في نهاية الموسم.

وقال المدرب المخضرم أيضاً: “لا أريد التكهن بترتيبنا في نهاية الموسم لأن كل فرق المقدمة لديها نفس الطموح”.

وسيلتقي يونايتد مع ضيفه سندرلاند المهدد بالهبوط الإثنين المقبل.