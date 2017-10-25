مورينيو يزف أخبار سارة لجماهير مانشستر يونايتد

قال مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، إن المدافع فيل جونز تعافى من إصابة في الساق وسيكون جاهزاً للمشاركة أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت المقبل.

وحل فيكتور ليندلوف محل مدافع منتخب إنجلترا جونز في الشوط الأول من خسارة يونايتد 1-2 أمام هدرسفيلد تاون السبت الماضي، وساهمت أخطاء المدافع السويدي في أول هزيمة لفريق مورينيو في الدوري هذا الموسم.

وقال مورينيو بعد فوز يونايتد 2-0 على سوانزي سيتي في دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية الانجليزية أمس الثلاثاء: “أعتقد أن جونز سيعود لأنه اليوم كان على مقاعد البدلاء وأبلغني بأنه جاهز إذا احتجت إليه”.

وأضاف: “لذا أعتقد أنه سيكون في حالة أفضل السبت المقبل”.

ولم يحدد يونايتد موعداً لعودة لاعبي الوسط بول بوغبا ومايكل كاريك ومروان فيلايني من الإصابة بينما يعاني المدافع إيريك بايي من مشكلة في عضلات أعلى الفخذ.

ومن المتوقع أن يعود زلاتان إبراهيموفيتش وماركوس روخو المصابين في الركبة بنهاية هذا العام.

وستعطي عودة جونز دفعة في الوقت المناسب ليونايتد الذي يتساوى مع توتنهام ولكل منهما 20 نقطة قبل مواجهتهما يوم السبت بإستاد أولد ترافورد.