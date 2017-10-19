مورينيو يضحي بهوية مانشستر يونايتد لتحقيق النجاح

ربما يتعين على جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، التي اعتادت التتويج بالألقاب بتسجيل العديد من الأهداف أكثر من الحرص والأداء الدفاعي، التأقلم مع أسلوب المدرب جوزيه مورينيو المفضل، بعد الفوز 1-0 على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وتركت النتيجة يونايتد على أعتاب التأهل إلى دور الـ16 في أبطال أوروبا، ويشعر المدرب البرتغالي المخضرم بالسعادة نتيجة لذلك، وقال لشبكة “بي.تي” التلفزيونية: “لم أشعر مطلقاً أن شباكنا ستهتز وكنا أقوياء في الدفاع، في بعض الأحيان أشعر أن الدفاع الجيد هو جريمة لكنه سبيل لتحقيق الانتصارات”.

وأضاف المدرب البرتغالي: “نحن على بعد نقطة واحدة من التأهل وفوز واحد من ضمان صدارة المجموعة، وسنلعب مباراتين على أرضنا”.

ومفتقراً للمسة المؤثرة في الهجوم والإبداع في خط الوسط في غياب بول بوغبا للإصابة، فاز يونايتد بفضل هدف غريب من ماركوس راشفورد وأداء دفاعي قوي.

ولم يخسر يونايتد في دوري الأبطال والبطولات المحلية، ويتخلف بفارق نقطتين عن جاره مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، وهو في موقف جيد للمنافسة على اللقب للمرة الأولى منذ 2013.

وأحرز الفريق أربعة أهداف في فوزه على كل من وست هام يونايتد وسوانزي سيتي وايفرتون وبيرتون ألبيون وسسكا موسكو وكريستال بالاس، لكن الأداء في آخر مباراتين أمام ليفربول وبنفيكا أثار بعض التساؤلات.

وبدأ روميلو لوكاكو، المهاجم الوحيد في تشكيلة الفريق في ظل إصابة زلاتان ابراهيموفيتش، مسيرته مع يونايتد بطريقة رائعة بتسجيل 11 هدفاً في أول عشر مباريات، منذ انضمامه من إيفرتون.

ولكن المهاجم البلجيكي ظهر بلا أنياب في التعادل بدون أهداف مع ليفربول، ثم الفوز الصعب على بنفيكا.

وابتلي يونايتد بإصابة لاعبي الوسط، بوغبا ومروان فيلايني ومايكل كاريك، لكن دفاع الفريق حافظ على صلابته.

وقال مورينيو بعد حسم الفوز على بنفيكا بفضل خطأ من حارس الفريق البرتغالي البالغ عمره 18 عاماً: “بدون أي ضغط كنا نعلم أننا سنهز الشباك، كنت أعلم أن الحارس جيد وأبلغت لاعبي فريقي بذلك، كان لدينا خطة خاصة في الركلات الثابتة لجعله يشعر بالتوتر، وضعنا لاعبين بالقرب منه لمنعه من الخروج والتقاط الكرات في الركلات الركنية”.

ويعلم المدرب البرتغالي أن هدف راشفورد الغريب في مرمى ميلي سفيلار، أصغر حارس في تاريخ دوري الأبطال، لن يكون من السهل تكراره أمام منافسين أكثر قوة.

لكن مع وجود الدفاع القوى فهو يعلم أن يونايتد سيكون لديه فرصة في الفوز‭ ‬أيضاً.