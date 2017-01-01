مورينيو يهدي فوز مانشستر إلى فيرغسون في يوم ميلاده

أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، أنه يهدي الفوز الثمين 2-1 لفريقه على ميدلسبره في الدوري الإنجليزي إلى الأسطورة سير أليكس فيرغسون المدير الفني الأسبق للفريق، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ75 أمس السبت.

وقال مورينيو إنه يقدم هذا الفوز كهدية رائعة إلى فيرغسون الذي يدين له مانشستر يونايتد وجماهيره بالكثير، في إشارة إلى الفترة الطويلة التي قاد فيها الفريق، التي امتدت على مدار أكثر من ربع قرن.

وأوضح مورينيو أن الجماهير التي حضرت للقاء لعبت دوراً أساسياً في تحقيق الفوز الذي تحقق بفضل هدفين متأخرين للغاية سجلهما الفرنسيان أنتوني مارسيال وبول بوغبا في الدقيقتين 85 و87.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أنه ما من فريق يمكنه التغلب على هذه الجماهير التي ساندت الفريق بحرارة طيلة المباراة، موضحاً أن الفريق ألهب حماس الجماهير أيضاً من خلال الأداء الراقي في المباراة ليكون أفضل ختام لمسيرة الفريق في 2016.