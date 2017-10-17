موناكو مهدد بالخروج بخسارته أمام بشكتاش

خسر موناكو بملعبه 1-2 أمام بشكتاش التركي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، ليصبح الفريق الذي بلغ المربع الذهبي في الموسم الماضي متذيلاً للترتيب في المجموعة السابعة وبات مهدداً بالغياب عن الأدوار الإقصائية.

وأحرز جينك طوسون هدفين للفريق الزائر بعدما افتتح رادامل فالكاو التسجيل لحامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وحقق الفريق التركي علامة النجاح الكاملة بـ9 نقاط من 3 مباريات مقابل نقطة وحيدة لموناكو.

ويحتل رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني المركز الثاني بأربع نقاط بفوزه 3-2 على بورتو ثالث الترتيب بثلاث نقاط.

وتقدم موناكو، الذي فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 11 مباراة بدوري الأبطال، بعد نصف ساعة بعدما باغت فالكاو الحارس فابري بتسديدة ذكية.

لكن بشكتاش رد سريعاً وتعادل بعد 4 دقائق من ضربة رأس لطوسون بعد تمريرة ريكاردو كواريزما العرضية.

وبعد تسع دقائق أخرى مرر رايان بابل كرة إلى طوسون داخل منطقة الجزاء ليحسم الانتصار للضيوف.

وصمد بشكتاش ليحقق انتصاره الأول على الأراضي الفرنسية في خمس مباريات.