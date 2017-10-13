موناكو يسقط أمام ليون في الدوري الفرنسي

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 1 مشاهدة

سقط فريق موناكو في فخ الخسارة أمام مضيفه ليون 2-3 اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل أهداف ليون ماريانو دياز في الدقيقة 11 ونبيل فقير (هدفين) في الدقيقة 23 والأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدفي موناكو روني لوبيز وأداما تراوري في الدقيقتين 17 و34.

وتوقف رصيد موناكو عند 19 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يواجه ديغون غداً السبت.

فيما رفع ليون رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام مارسيليا ونانت.