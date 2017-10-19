موندو ديبورتيفو: ثنائي توتنهام على رادار برشلونة

قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية، إن نادي برشلونة الإسباني راقب نجمي توتنهام الإنجليزي، هاري كين والدنماركي كريستيان إريكسين، خلال مواجهة ريال مدريد (1-1)، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويرغب برشلونة تعزيز هجومه بصفقة نارية، بعد تراجع مستوى هدافه الأوروغوياني لويس سواريز، وحاجة نجمه الجديد، الفرنسي عثمان ديمبيلي، إلى الوقت للنضوج والانسجام مع الفريق.

وبحسب الصحيفة فإن برشلونة قد يتقدم بعرض كبير لإغراء إدارة توتنهام، التي أكدت مراراً أن هداف الفريق كين ليس للبيع، وأنها ستفكر الاستغناء عنه حال وصول عرض يفوق 222 مليون يورو.

أما المتألق إريكسن، فيبقى الباب مفتوحاً أمام برشلونة للتعاقد معه، لكن قد يدخل النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش ضمن الصفقة.