موهبة برشلونة يرفض إغراءات الأندية الأوروبية

كشفت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، أن المهاجم الواعد، أبيل رويز، قرر الاستمرار في برشلونة رغم اهتمام أندية أوروبية كبرى بضمه من بينها، يوفنتوس، آرسنال، مانشستر سيتي، وتشيلسي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو، إلى أن المهاجم الحالي لبرشلونة والذي يشارك حالياً مع “الماتدور” تحت (17 عاماً) في المونديال المقام بالهند، يعول على الاستمرار في النادي الكاتالوني.

وينتهي عقد رويز في 2019، رغم أن برشلونة يرغب في تعديل العقد وتحسين شروطه.

وكانت صحيفة سبورت إيطاليا ذكرت، أن يوفنتوس يضع عينه على رويز منذ الموسم الماضي، وأن السكرتير الفني لنادي “السيدة العجوز”، فابيو باتريسيا، يرى أن ضمه سيمثل فرصة جيدة.

ويعاني برشلونة من مشكلة، نظراً لأن لاعبيه الشباب ينتقلون لأندية أخرى في ظل العروض المغرية التي تقدم لهم وانخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقودهم.