مويز ينتقد تعاقدات مانشستر يونايتد !

أثار مدرب سندرلاند، ديفيد مويس، عدة أسئلة عن سياسة الانتقالات التي يتبعها ناديه السابق مانشستر يونايتد قبل مواجهة الفريقين في أولد ترافورد، الإثنين المقبل، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنفق يونايتد نحو 500 مليون جنيه إسترليني (614.50 مليون دولار) في سوق الانتقالات منذ اعتزل مدربه الأسبق أليكس فيرغسون في 2013 بعد 26 عاماً مليئة بالألقاب.

ورغم حجم الإنفاق الكبير فشل الفريق في زيادة ألقابه العشرين للدوري الممتاز (رقم قياسي) وهو يتأخر حالياً عن متصدر المسابقة برصيد 13 نقطة بقيادة المدرب جوزيه مورينيو.

وقال مويس، الذي حل محل فيرغسون لكن دون أن يكمل موسمه الأول رغم تعاقده مع لاعب الوسط خوان ماتا من تشيلسي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني ومروان فيلايني مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، إن يونايتد ابتعد عن تقاليده.

وأضاف مويس الذي يدرب سندرلاند صاحب المركز 18 في الدوري لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن يونايتد: “كان النادي صاحب تقاليد في طريقة الإنفاق على تعاقدات اللاعبين.. ولم يحاول التنافس مع بقية الأندية.. كان يفعل ما يعتقد أنه الصواب وكان ينفق بالطريقة الصحيحة، ربما تغير ذلك بسبب الظروف الحالية.. السير أليكس فيرغسون كان ينفق بحكمة وبشكل صحيح في انتقالات اللاعبين وكان يقوم بما كان يعتقد أنه الصواب”.

ومع قدوم مورينيو أنفق يونايتد أموالاً طائلة في التعاقد مع اللاعبين، إذ ضم بول بوغبا من يوفنتوس مقابل مبلغ قياسي وصل إلى 89 مليون جنيه إسترليني، وهنريك مخيتاريان وإيريك بيلي أيضاً مقابل مبالغ كبيرة.

وتابع مويس: “حدث تغييرات في مانشستر يونايتد لكنها الطريقة التي اختار أن يتبعها”.