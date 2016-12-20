ميسي يصل الأرجنتين لقضاء عطلة أعياد الميلاد

عاد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مسقط رأسه في مدينة روساريو الأرجنتينية لقضاء عطلة أعياد الميلاد مع عائلته، بعد أن قدم مباراة رائعة مع برشلونة في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع الجاري.

ووصل ميسي إلى مطار روساريو على متن طائرة خاصة برفقة شقيقه رودريغو وبعض من أقاربه، ليتلقى تحية بعض المسافرين، الذين كانوا متواجدين هناك وقت وصوله.

وكان في استقبال النجم الأرجنتيني لدى وصوله إلى مسقط رأسه صديقته أنتونيلا ركوزو وولديه تياغو وماثيو، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “كلارين” الأرجنتينية.

واستقل ميسي ورفقاؤه سيارة كانت في انتظارهم بالمطار ثم توجهوا إلى منزل نجم برشلونة الإسباني في منطقة أريو سيكو، التي تبعد 300 كيلومتر عن شمال العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وغادر أسطورة الكرة الأرجنتينية الأراضي الإسبانية بعد أن قاد برشلونة لتحقيق فوز عريض 4-1 على منافسه اسبانيول، وهي المباراة، التي شهدت تألقه بشكل كبير.