ميسي يعود من الأرجنتين وينخرط في تدريبات برشلونة

يعود الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدينة برشلونة قادماً من الأرجنتين بعدما قضى عطلة أعياد الميلاد رفقة أسرته خلال الاسبوعين الماضيين، ومن المنتظر أن ينضم للتدريبات الجماعية اليوم الإثنين، في الوقت الذي انتظم فيه غالبيه زملائه بالفريق منذ الجمعة.

كما سيشهد تدريب اليوم مشاركة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا، وهو نفس الأمر بالنسبة للأرجنتيني خافيير ماسكيرانو الذي خاض مباراة إياب دور الـ32 لكأس الملك أمام إيركوليس.

وعلى الرغم من غياب اللاعب الأرجنتيني عن النادي خلال هذه الفترة، إلا أن اسمه كان يتردد بقوة داخل الأروقة لعدم حسم أمر تجديد تعاقده مع النادي الكتالوني بعد والذي ينتهي في 30 يونيو 2018.

وكان الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت قد نشر هذا الأسبوع العديد من التحديات الفردية والجماعية التي تنتظر صاحب القميص رقم ’10’ مثل تسجيل 500 هدف في مسيرته وخوض 600 مباراة مع الفريق، والحصول على دوري الأبطال للمرة الخامسة، والوصول للانتصار رقم 400 بقميص البلاوغرانا أو حتى تسجيل هدف في شباك لاس بالماس، لكنها لم تتطرق أبداً لمستقبله مع النادي.