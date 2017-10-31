ميسي يفضل غريزمان على كوتينيو في برشلونة !

ميسي يفضل غريزمان على كوتينيو في برشلونة !
نشر فى
للكاتب :الجماهير    |    0 مشاهدة
  • تكبير الخط
  • تصغير الخط
  • الحجم الاصلى

أكدت مصادر إسبانية اليوم الثلاثاء أن نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، يفضل التعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزان، فضلاً عن التعاقد مع صانع ألعاب ليفربول الإنجليزي، البرازيلي فيليب كوتينيو.

وقالت صحيفة “دون بالون” الإسبانية، إنه وبعد رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، أخبر ميسي إدارة النادي الكاتالوني أنه يفضل اللعب بجوار غريزمان مع البرسا.

وبعد انقضاء سوق الانتقالات الصيفية، أكدت “دون بالون” أن ميسي لا يزال لا يفضل التعاقد مع كوتينيو، بعد أن جدد النادي رغبته بضمه، إذ أكدت بعض وسائل الإعلام اقتراب اللاعب البرازيلي من صفوف “البلوغرانا” في الميركاتو الشتوي.

يذكر أن عقد غريزمان (26 عاماً) مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى صيف 2022.

Be Sociable, Share!
نشرت فى : الأخبار العالمية، برشلونة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

شاهد ايضا