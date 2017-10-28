ميسي يقود برشلونة لحسم مواجهة أتلتيك بيلباو

رج برشلونة، سالمًا من موقعة سان ماميس بالفوز (2-0) على أتلتيك بيلباو، مساء السبت بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجَّل ميسي، الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة (37)، وهو الهدف رقم 12 له بالبطولة هذا الموسم، ورقم 23 في مرمى أتلتيك بيلباو، فيما سجَّل باولينيو الهدف الثاني (90+2).

ورفع برشلونة، رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه فالنسيا، فيما توقف رصيد أتلتيك بيلباو عند 11 نقطة في المرتبة الـ11.

تألق ليونيل ميسي، خلال الشوط الأول ونجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد، كما تألق الحارس الألماني تير شتيجن في إنقاذ مرمى برشلونة، من أكثر من فرصة محققة للتهديف.

قدم برشلونة مستوى جيدًا بالشوط الأول وسط أداء مميز من ميسي، وباولينيو، وسواريز، وسجل ميسي هدف فريقه الوحيد بهذا الشوط، مستفيدًا من تألق شتيجن الذي تصدى لأكثر من فرصة محققة أبرزها انفراد تام لأدوريز.

وبالشوط الثاني سيطر أتلتيك بيلباو وسط تراجع من برشلونة، ونجح في الوقت الضائع من تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة، مررها ميسي لسواريز الذي سدد ترتد من الحارس يجدها باولينيو أمامه يضعها في الشباك.