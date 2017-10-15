ميسي يُدهش سيميوني مجدداً بعد قمة برشلونة وأتلتيكو

أشاد المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، بمواطنه ليونيل ميسي، هداف برشلونة، بعد الأداء “الرائع” الذي قدمه خلال مباراة الفريقين أمس السبت، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم عدم تسجيل ميسي لأي هدف في مباراة الأمس، إلا أن سيميوني أعرب عن اندهاشه من “الأداء الاستثنائي” الذي قدمه “البرغوث”، بعد رحلة صعبة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وظهر ميسي بمستوى مميز أمام أتلتيكو بعد أيام قليلة من تسجيل 3 أهداف (هاتريك)، قاد بها المنتخب الأرجنتيني للفوز على الإكوادور 3-1، والصعود لمونديال روسيا.

وقال سيميوني: “ميسي كان مذهلاً، لم يعان من الإنهاك كما كان يتوقع البعض”.