ميلان يسعى لخطف السوبر من يوفنتوس في الدوحة

للمرة الثانية في غضون نحو عامين، تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية في كل مكان بالعالم صوب إستاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية لمتابعة لقاء كأس السوبر الإيطالي بعيداً عن درجات الحرارة المنخفضة في أوروبا.

ويأمل يوفنتوس في الاستفادة من خبرته باللعب في الدوحة قبل عامين، ليحافظ على لقب السوبر الذي توج به العام الماضي في مدينة شنغهاي الصينية.

ويعود لقاء السوبر الإيطالي إلى الدوحة بعد عامين ويوم واحد فقط من إقامته للمرة الأولى على نفس الإستاد بنادي السد، حيث سبق ليوفنتوس أن خسر اللقب بالهزيمة أمام نابولي بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2014.

وتقام المباراة خارج إيطاليا للمرة التاسعة في تاريخ بطولة كأس السوبر الذي يمتد على مدار 29 عاماً، وبالتحديد منذ إقامة المباراة للمرة الأولى في عام 1988، إذ سبق لها أن أقيمت في واشنطن عام 1990 وفي طرابلس عام 2002 وفي نيويورك عام 2003 إضافة لإقامتها في العاصمة الصينية بكين 3 مرات في أعوام 2009 و2011 و2012 وفي مدينة شنغهاي الصينية العام الماضي.

ويأمل كل من يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي وميلان، الذي خسر أمام يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا، في العودة إلى بلاده حاملاً كأس البطولة لتكون دفعة معنوية هائلة للفريق في وسط الموسم الكروي الذي تشتعل فيه المنافسة خاصة في مقدمة جدول المسابقة.

ويتصدر يوفنتوس جدول المسابقة برصيد 42 نقطة بفارق 7 نقاط أمام منافسه العنيد روما الذي يلتقي اليوم الخميس، مع كييفو في المرحلة الثامنة عشرة التي يغيب عنها يوفنتوس لمشاركته في لقاء الغد.

وفي المقابل، يحتل ميلان المركز الخامس في جدول الدوري الإيطالي ولكن بفارق نقطتين فقط عن فريق روما صاحب المركز الثاني.

واستعد كل من يوفنتوس وميلان، اللذين وصلا إلى الدوحة في اليومين الماضيين، لمباراة السوبر بفوز الأول على روما 1-0 وتعادل الثاني سلبياً مع ضيفه أتالانتا في الجولة 17 من الدوري الإيطالي السبت الماضي.

وإلى جانب الدفعة المعنوية التي نالها يوفنتوس من انتصاره على أقرب منافسيه في الدوري، تبدو استعدادات فريق “السيدة العجوز” لمباراة الغد أفضل من نظيرتها لدى ميلان، إذ بادر يوفنتوس بالسفر إلى الدوحة أمس الأول الثلاثاء، بينما تسببت أخطاء فنية في تأجيل الطائرة التي كانت ستقل ميلان إلى الدوحة أمس الأول، ليصل الفريق إلى الدوحة مساء أمس الأربعاء، ويصبح مطالباً بالاستعداد اليوم فقط لخوض لقاء الغد.

وبهذا، يكون يوفنتوس حصل على فرصة أفضل للتأقلم مع أجواء الدوحة بخلاف خبرته السابقة بالعاصمة القطرية عندما خاض فيها وعلى نفس الملعب مباراة السوبر في 2014.

وعندما يلتقي الفريقان غداً الجمعة، ستكون هذه هي المباراة الرابعة بينهما في 2016، لكنها ستكون ختاماً مثيراً لمبارياتهما هذا العام، إذ يدخلان مثل باقي الفرق الإيطالية في فترة العطلة الشتوية عقب انتهاء المباراة مباشرة ولحين استئناف فعاليات الدوري الإيطالي بعد أسبوعين.

وتغلب يوفنتوس على ميلان 1-0 في نهائي كأس إيطاليا خلال مايو (أيار) الماضي، ليجمع بين لقبي الدوري والكأس للموسم الثاني على التوالي ولكن ميلان ثأر لنفسه بالتغلب على يوفنتوس 1-0 في الدوري الإيطالي خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكانت مباراة الدور الثاني في الدوري الإيطالي بالموسم الماضي انتهت لصالح يوفنتوس 2-1 في أبريل (نيسان) الماضي.

وسبق للفريقين أن التقيا في كأس السوبر الإيطالي عندما أقيمت المباراة في نيويورك عام 2003، وفاز يوفنتوس 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

وتوج يوفنتوس بلقب كأس السوبر في النسخة الماضية ليكون الثالث له في النسخ الأربع الماضية من البطولة، ويتفوق على ميلان وينتزع الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب برصيد 7 ألقاب مقابل 6 ألقاب لميلان و5 ألقاب لإنتر ميلان.

وقال مدير عام نادي ميلان أدريانو غالياني: “لم نحقق الكثير في آخر مبارياتنا بالدوري الإيطالي حيث خسرنا 0-1 أمام روما، ثم تعادلنا سلبياً مع أتالانتا”.

وأضاف: “القوة الكبيرة ليوفنتوس تكمن في امتلاكه لاعبين أصحاب مستوى أعلى من المتوسط، يوفنتوس فريق صلد وقوي للغاية”.

ويتطلع “الروسونيري” إلى استعادة نجمه الكولومبي كارلوس باكا الذي عانى من الإصابة في الفترة الماضية.

وفي المقابل، يفتقد يوفنتوس جهود مدافعيه ليوناردو بونوتشي والبرازيلي داني ألفيس في هذه المباراة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة شتيفان ليشتشتاينر وميراليم بيانيتش بسبب الإصابات.

وأعرب مدير عام نادي يوفنتوس جوزيبي ماروتا عن قلقه من هذه المباراة بسبب حيوية ونشاط فريق ميلان، رغم نتائجه السيئة في آخر مباراتين خاضهما بالدوري.

ويستند ماروتا في قلقه على نتيجة مباراة الفريقين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال ماروتا في تصريحات إلى إذاعة راي هذا الأسبوع: “ميلان فريق شاب، والنادي يبذل كل ما بوسعه لخدمة الفريق منذ تغيير ملكية النادي”.