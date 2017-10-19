ميلان يكتفي بنقطة أمام آيك أثينا في الدوري الأوروبي

اقتنص آيك أثينا اليوناني نقطة ثمينة من ميلان بتعادله السلبي مع الفريق الإيطالي في عقر داره ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

واستمر آيك بهذا التعادل في المركز الثاني بخمس نقاط على بعد نقطتين من الميلان المتصدر للمجموعة.

وحقق رييكا الكرواتي انتصاره الأول في دور المجموعات على حساب مضيفه أستوريا فيينا بنتيجة 3-1 ليصعد للمركز الثالث بثلاث نقاط في حين تجمد رصيد الفريق النمساوي عند نقطة واحدة في ذيل المجموعة.

سجل ماريو غافرانوفيتش للفريق الكرواتي (21 و31) وأضاف زوران كافرزيتش الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع بينما جاء هدف الشرف الوحيد لأصحاب الأرض عبر كيفين فريشنبشنر في الدقيقة (90).