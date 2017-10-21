نابولي يتعثر بتعادل سلبي أمام إنتر ميلان

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 0 مشاهدة

أوقف فريق إنتر ميلان سلسلة انتصارات مضيفه نابولي، وتعادل معه سلبياً اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى تقدم سامبدوريا إلى المركز الخامس بجدول الترتيب، بفضل فوزه الكاسح على ضيفه كروتوني 5-0.

وبعد ثمانية انتصارات متتالية فقد نابولي أو نقطتين له في الموسم الحالي بتعادله مع إنتر ميلان سلبياً.

ورغم سيطرة نابولي بشكل شبه كامل على مجريات اللعب طوال المباراة، لكنه أهدر الفريق الكثير من الفرص المحققة سواء بسبب سوء الحظ أو عدم الدقة في إنهاء الهجمات.

ورفع نابولي رصيده في الصدارة إلى 25 نقطة، بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان الوصيف.