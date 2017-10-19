نابولي يصطدم بـ إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

لا يشعر مدرب نابولي، ماوريتسيو ساري، بالسعادة بسبب مواجهة إنتر بعد فترة قصيرة من اللعب في ضيافة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، ويعتقد أن غياب منافسه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي عن البطولة القارية قد يمنحه أفضلية في قمة السبت.

وفاز نابولي بكل مبارياته الـ8 في الدوري هذا الموسم، بينما يأتي إنتر، المنتشي بالانتصار بقمة ميلان، ثانياً بـ7 انتصارات وتعادل وحيد، وهو ما يجعل القمة بينهما مرتقبة.

وفي الوقت الذي حصل فيه نابولي على أسبوع كامل للاستعداد، فإن نابولي اضطر للعب في ضيافة أكثر فرق أوروبا تألقاً وخسر 1-2 أمام مانشستر سيتي الثلاثاء.

وفي خطوة لن تمنحه على الأرجح رضا الكثيرين في الاتحاد الأوروبي، أوضح ساري أنه يمنح الأولوية لمباراته في الدوري الإيطالي.

والمنطق وراء تفكير ساري أن سيتي سيفوز بكل مبارياته في دور المجموعات، وأنه يستطيع أن يتحمل الخسارة خارج أرضه أمام المتصدر، وهذا قد يثير مشاعر بعض الناس التي تشعر أن المنافسة في دوري الأبطال باتت متوقعة.

وقال ساري: “سيتي أقوى فريق في المجموعة من المحتمل فوزه بكل مبارياته الـ6. باقي المباريات ستكون حاسمة بالنسبة لنا”.

وفي مانشستر أراح ساري ثنائي الوسط آلان وجورجينيو ودفع بالثنائي أمادو دياوارا وبيوتر زيلينسكي، ورغم ذلك تعرض الجناح لورينزو إنسيني لإصابة عضلية طفيفة، لتحوم الشكوك حول مشاركته في القمة السبت.

ووجه ساري، الذي لعب في ضيافة روما الجولة الماضية، انتقادات لمنظمي الدوري الإيطالي بسبب توقيت مباراة السبت المقبل.

وقال ساري: “أحد المسؤولين في رابطة الدوري أخطأ في حساباته في القرعة. من المستحيل اللعب السبت أمام روما ثم خارج الأرض مع مانشستر سيتي بعد 3 أيام، ثم على أرضنا مع إنتر بعد 4 أيام”.

ويتوقع ساري أيضاً بعض المشكلات الأخرى في المستقبل.

وقال مدرب نابولي: “في ديسمبر سنلعب آخر مباراة بدور المجموعات أمام فينوورد وبعد أيام سنواجه يوفنتوس. هذا ليس موقفاً جيداً بالنسبة لنا عند تمثيل إيطاليا في أوروبا”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من رابطة الدوري الإيطالي.

وغاب إنتر في المقابل عن اللعب في أوروبا، بعدما احتل المركز السابع في الدوري الموسم الماضي ويشعر الفريق براحة كبيرة بسبب جدول المباريات.